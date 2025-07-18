В Самаре уборщица упала в оркестровую яму и получила переломы и сотрясение мозга

Прокуратура Ленинского района проверила жалобу 60-летней самарчанки, которая рассказала о нарушении её трудовых прав.
Оказалось, что в феврале 2025 года она устроилась уборщицей в компанию ООО «Альтеза», обслуживающую Самарский театр оперы и балета им. Шостаковича.
Только вот трудовой договор с ней так и не заключили — как будто она пришла туда не работать, а просто помести воздух.
В марте того же года женщина выполняла задание — убиралась в театре — и несчастливым образом упала в оркестровую яму.
В результате она получила серьёзные травмы: переломы, сотрясение мозга, операция и долгий период восстановления. Всё это, по сути, случилось на рабочем месте, но без официального оформления.
Прокурор встал на сторону женщины и подал иск в суд.
Теперь требует признать, что между ней и фирмой существовали трудовые отношения, а значит, с ООО «Альтеза» должны взыскать компенсацию морального вреда и другие положенные выплаты за несчастный случай на производстве.
Дело сейчас рассматривает Ленинский районный суд. Если суд примет сторону прокурора, клининговая компания может получить не только штраф, но и урок — трудовые права лучше не нарушать.
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