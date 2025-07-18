Житель Челябинской области крупно обманул 14 россиян, желающих купить снегоболотоходы

Потерпевшие из Омской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областей, а также Пермского, Забайкальского, Красноярского краев и Башкирии.
Фигурант — 29-летний мужчина из Кыштыма. Ранее он судим не был.
«Как установлено следствием, он давал объявления об изготовлении снегоболотоходов. Потенциальным клиентам отправлял фото спецтехники. Получив заказ, брал предоплату, но позже присваивал деньги себе и переставал выходить на связь», — рассказали в местной полиции.
Всего установлено 14 эпизодов, покупатели переводили «изготовителю» от от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Всего фигурант обманом похитил 2,7 млн рублей.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в городской суд Кыштыма для рассмотрения по существу.