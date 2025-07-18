Житель Челябинской области крупно обманул 14 россиян, желающих купить снегоболотоходы

«Как установлено следствием, он давал объявления об изготовлении снегоболотоходов. Потенциальным клиентам отправлял фото спецтехники. Получив заказ, брал предоплату, но позже присваивал деньги себе и переставал выходить на связь», — рассказали в местной полиции.