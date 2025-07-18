В МВД раскрыли новую схему телефонного мошенничества

Как сообщила начальник управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, 19-летняя студентка из Видного стала жертвой подобного обмана. После звонка от лжесотрудницы вуза, потребовавшей код из SMS для «подтверждения операции», девушке начали звонить мошенники, выдававшие себя за правоохранителей. Они убедили ее, что её данные скомпрометированы, а один из родителей якобы финансирует ВСУ. Под угрозой уголовного преследования студентка передала курьеру 5 млн рублей, взятые из домашнего сейфа.