В МВД раскрыли новую схему телефонного мошенничества

В Подмосковье зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, направленная на студентов. Злоумышленники представляются сотрудниками учебных заведений и под предлогом перевода зачетных книжек в электронный формат выманивают у учащихся конфиденциальные данные и деньги.
Как сообщила начальник управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, 19-летняя студентка из Видного стала жертвой подобного обмана. После звонка от лжесотрудницы вуза, потребовавшей код из SMS для «подтверждения операции», девушке начали звонить мошенники, выдававшие себя за правоохранителей. Они убедили ее, что её данные скомпрометированы, а один из родителей якобы финансирует ВСУ. Под угрозой уголовного преследования студентка передала курьеру 5 млн рублей, взятые из домашнего сейфа.
Полиции удалось задержать курьера в московском хостеле. При нем обнаружили телефон с инструкциями по мошенническим действиям. Мужчина пояснил, что нашёл «работу» в интернете и получал процент от похищенных сумм. Возбуждено уголовное дело, ведётся поиск соучастников.
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