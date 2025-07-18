Мужчине обвинили в совершенном 40 лет назад убийстве своей возлюбленной

Тереза Перони пропала без вести в 1983 году после вечеринки неподалеку от Сельмы. 27-летнюю девушку в последний раз наблюдали уходящей в лесную чащу со своим возлюбленным Санфрателло. Несмотря на проведенное расследование, в тот период улик для предъявления обвинений оказалось недостаточно.