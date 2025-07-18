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Мужчине обвинили в совершенном 40 лет назад убийстве своей возлюбленной

Спустя 40 лет дело об исчезновении молодой жительницы штата Орегон (США) наконец сдвинулось с мертвой точки.

Спустя 40 лет дело об исчезновении молодой жительницы штата Орегон (США) наконец сдвинулось с мертвой точки.

72-летнему Марку Санфрателло, долгое время фигурировавшему в качестве подозреваемого по делу о пропаже своей возлюбленной, теперь формально инкриминировано убийство второй степени. Информацию об этом публикует Associated Press 18 июля 2025 года.

Тереза Перони пропала без вести в 1983 году после вечеринки неподалеку от Сельмы. 27-летнюю девушку в последний раз наблюдали уходящей в лесную чащу со своим возлюбленным Санфрателло. Несмотря на проведенное расследование, в тот период улик для предъявления обвинений оказалось недостаточно.

Ключевой поворот в деле произошел в 1997-м, когда в близлежащем лесу обнаружили человеческий череп. Только современная генетическая экспертиза, проведенная в 2024 году, достоверно идентифицировала останки как принадлежащие Перони. Это послужило основанием для возобновления уголовного дела.

Санфрателло, все эти годы проживавший в Калифорнии, был задержан в прошлом месяце в Чико (город в округе Бьютт, штат Калифорния, США). В настоящее время он содержится под стражей без возможности внесения залога.

16 июля текущего года мужчина впервые предстал перед судом, где ему было официально предъявлено обвинение в убийстве, предположительно совершенном более четырех десятилетий тому назад.

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