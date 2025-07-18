Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии медведь растерзал охотника

На японском Хоккайдо (второй по величине остров страны) несколько дней не могут найти охотника.

На японском Хоккайдо (второй по величине остров страны) несколько дней не могут найти охотника. Предположительно, на мужчину напал медведь, пишет газета The Independent.

Как уточняется, 50-летний японец пропал на севере острова во вторник, 16 июля. Он отправился на охоту на оленей, но так и не вернулся.

Родственники охотника забили тревогу, обратившись в полицию. В ходе поисков полицейские совместном со спасателями нашли винтовку пропавшего мужчины, а рядом — следы крови. Сотрудники оперативных служб предположили, что японец стал жертвой медведя, который утащил его в лес.

К слову, двумя днями ранее в этом же районе Хоккайдо объявили чрезвычайное положение, так как рядом с населенными пунктами заметили медведей. В том районе, где пропал охотник, также видели зверя.

Ранее в Японии уже произошел подобный инцидент — жертвой медведя стал разносчик газеты.