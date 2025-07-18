В Японии медведь растерзал охотника

На японском Хоккайдо (второй по величине остров страны) несколько дней не могут найти охотника. Предположительно, на мужчину напал медведь, пишет газета The Independent.
Как уточняется, 50-летний японец пропал на севере острова во вторник, 16 июля. Он отправился на охоту на оленей, но так и не вернулся.
Родственники охотника забили тревогу, обратившись в полицию. В ходе поисков полицейские совместном со спасателями нашли винтовку пропавшего мужчины, а рядом — следы крови. Сотрудники оперативных служб предположили, что японец стал жертвой медведя, который утащил его в лес.
К слову, двумя днями ранее в этом же районе Хоккайдо объявили чрезвычайное положение, так как рядом с населенными пунктами заметили медведей. В том районе, где пропал охотник, также видели зверя.
Ранее в Японии уже произошел подобный инцидент — жертвой медведя стал разносчик газеты.