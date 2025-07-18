Похищено 354 млн с маткапитала: в схеме — семьи из Иркутской области

Семьи из Иркутской области и ещё трёх регионов стали жертвами масштабной схемы обналичивания маткапитала. Семеро участников организованной группы предстанут перед судом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Главное следственное управление МВД России по Красноярскому краю завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании средств материнского капитала. В аферу вовлечены 749 держателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия.
По данным следствия, с 2018 по 2022 год участники организованной группы от имени кредитно-потребительского кооператива заключали с гражданами фиктивные договоры займа, оформляли на них земельные участки и обналичивали полученные на счета средства.
Для прикрытия махинации в Пенсионный фонд для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Общий ущерб по делу превысил 354 миллиона рублей.
Против семи фигурантов возбуждены дела по ст. 159.2, 174 и 174.1 УК РФ. На их имущество — дома, участки и автомобили — наложен арест. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Напомним, в июне Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жительниц. Женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат.