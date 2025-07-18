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Группа из шести туристов потерялась в горах Алматинской области

Вчера, 17 июля, в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

По информации ведомства в Telegram-канале, информация о том, что группа туристов сбилась с тропы при спуске с урочища Кокжайляу в сторону города — в районе ущелья реки Казачка, поступила спасателям в вечернее время. Связь с туристами поддерживалась, геолокация определялась.

"Для проведения поисково-спасательной операции оперативно выдвинулась группа РОСО МЧС РК. Спасателям предстояло пройти по горной местности, преодолевая сложный рельеф в условиях наступивших сумерек и ограниченной видимости.

Туристы были найдены. В медицинской помощи никто не нуждался. Начался организованный спуск в сторону города", — сообщили в МЧС.

Отмечается, что спасательная операция завершилась успешно — все участники группы были благополучно выведены в безопасное место.