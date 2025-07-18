Группа из шести туристов потерялась в горах Алматинской области

По информации ведомства в Telegram-канале, информация о том, что группа туристов сбилась с тропы при спуске с урочища Кокжайляу в сторону города — в районе ущелья реки Казачка, поступила спасателям в вечернее время. Связь с туристами поддерживалась, геолокация определялась.