Взрывы прогремели в Дзержинске Нижегородской Области

Жители Дзержинска Нижегородской области сообщили о серии взрывов, прогремевших в городе.
По словам очевидцев, система противовоздушной обороны (ПВО) могла быть задействована для отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе местной промышленной зоны.
По информации местных жителей, первые четыре взрыва были слышны около 3:30 ночи, а затем, ближе к 4:45 утра, последовала еще одна серия, насчитывающая от пяти до восьми взрывов. Очевидцы отметили, что система ПВО работала по воздушным целям, замеченным в районе промышленной зоны. Очевидцы также сообщили, что БПЛА летели на очень низкой высоте. Помимо этого, сообщается о перебоях с интернет-соединением в регионе.
В настоящее время официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях отсутствует, передает Telegram-канал Shot.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в четверг, 17 июля, в период с 21:00 до 23:00 силами ПВО было ликвидировано 22 украинских дрона над четырьмя регионами России. По данным ведомства, десять БПЛА было сбито над Брянской областью, столько же над Республикой Крым, по одному беспилотнику уничтожено над Московским регионом и Орловской областью.