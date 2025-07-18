Взрывы прогремели в Дзержинске Нижегородской Области

По информации местных жителей, первые четыре взрыва были слышны около 3:30 ночи, а затем, ближе к 4:45 утра, последовала еще одна серия, насчитывающая от пяти до восьми взрывов. Очевидцы отметили, что система ПВО работала по воздушным целям, замеченным в районе промышленной зоны. Очевидцы также сообщили, что БПЛА летели на очень низкой высоте. Помимо этого, сообщается о перебоях с интернет-соединением в регионе.