Криминального авторитета задержали в Дегтярске

«Уже заведено дело против местного главы Вадима Пильникова и его замов, теперь оперативники вышли на Илью. Говорят, через этого человека власти решали разные проблемы. Предприниматели, которые отказывались встраиваться в систему, получали угрозы. Их били, машины поджигали, бизнесу препятствовали», — говорится в сообщении.
Сам Илья в прошлом был местным депутатом. В июне Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к десяти годам лишения свободы уже бывшего главу Дегтярска. Он был признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ).
Как было установлено в суде, в 2023 и в 2024 годах Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тыс. рублей, а также автомобиль Audi Q6, стоимость которого составила 9,6 млн рублей. За это мэр Дегтярска обеспечил покровительство своему заместителю, в том числе закрыл глаза на то, что его подчиненный через доверенное лицо занимается бизнесом. Свою вину бывший глава Дегтярска полностью признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Автомобиль Audi конфискован в доход государства.