Бастрыкин заинтересовался отчимом из Перми, который истязал пасынка

Речь идёт о ситуации, произошедшей 1 марта 2025 года, когда 9-летний Юра (имя ребёнка изменено — прим. ред.) выбежал из подъезда на улицу, пытаясь скрыться от пьяного 32-летнего Евгения Овсюкова. Крики мальчика услышали соседи, которые спрятали его от отчима и вызвали сотрудников полиции.