Бастрыкин заинтересовался отчимом из Перми, который истязал пасынка

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался отчимом из Перми, который на протяжении года истязал пасынка, сообщает следственный комитет России.
Речь идёт о ситуации, произошедшей 1 марта 2025 года, когда 9-летний Юра (имя ребёнка изменено — прим. ред.) выбежал из подъезда на улицу, пытаясь скрыться от пьяного 32-летнего Евгения Овсюкова. Крики мальчика услышали соседи, которые спрятали его от отчима и вызвали сотрудников полиции.
Когда Евгений Овсюков был задержан, ему предъявили обвинение за истязание несовершеннолетнего по ст. 117 УК РФ. Следователи выяснили, что он на протяжении года измывался над пасынком. 11 июня начался судебный процесс.
Сейчас региональный СК организовал процессуальную проверку по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — рассказали в СКР.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru выяснил, что у Евгения Овсюкова диагностировали незначительное расстройство личности, вызванное приёмом психотропных веществ.