Россиянка потребовала с Минфина РФ два миллиона рублей

Истицу подозревали в совершении преступления по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Суд постановил, что женщине полагается компенсация, поскольку она была необоснованно обвинена в совершении преступления, санкция за которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. В результате предъявленных подозрений женщина на протяжении длительного времени испытывала сильный стресс. Решение городской инстанции пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.