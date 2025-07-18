Россиянка потребовала с Минфина РФ два миллиона рублей

Жительница Амурска требовала у Минфина РФ два миллиона рублей компенсации.
Городской суд Амурска частично удовлетворил иск местной жительницы к Министерству финансов России о компенсации морального вреда из-за незаконного уголовного преследования. Женщина требовала два миллиона рублей, однако суд постановил выплатить ей 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судебных органов Хабаровского края.
«Суд взыскал с Министерства финансов РФ в пользу гражданки компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей, отказав в удовлетворении остальной части исковых требований», — написали в telegram-канале пресс-службы региональных судов. Россиянка требовала выплатить ей два миллиона рублей.
Истицу подозревали в совершении преступления по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Суд постановил, что женщине полагается компенсация, поскольку она была необоснованно обвинена в совершении преступления, санкция за которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. В результате предъявленных подозрений женщина на протяжении длительного времени испытывала сильный стресс. Решение городской инстанции пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.