В Харьковской области произошел инцидент между боевиками ВСУ и местной полицией. Предметом конфликта стали бесплатные хот-доги на АЗС. Украинские военные 22-й бригады ВСУ атаковали полицейских FPV-дроном из-за недостатка еды, пишет РИА Новости.
Источник в силовых структурах РФ рассказал, что полицейским удалось спастись. Они попытались отыскать военного, записавшего видео с обвинениями, обращенными к силовикам. Однако после атаки полиция оставила попытки поймать боевика.
«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — поделился собеседник агентства.
В среду, 16 июля, солдаты ВСУ ударили по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР. В результате повреждения получили жилые дома, городская больница, поликлиника и другие здания.