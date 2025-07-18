Россия «продырявила» украинскую ПВО

ПВО Украины стала дырявой, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Россия расчищает украинское небо для своей авиации. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Сейчас ПВО противника стала дырявой, увеличилась эффективность наши ракетных ударов, беспилотниками, комбинированных. Нужно и дальше давить ПВО, чтобы расчистить путь для нашей пилотируемой авиации, которая сможет подлетать ближе и применять корректируемые (управляемые) авиабомбы», — заявил Дандыкин.
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По данным зарубежных СМИ, Украина фактически лишена возможности восполнять утраченные советские системы ПВО из-за исчерпания подобных запасов у западных стран. Кроме того, поставленные Киеву американские ЗРК Patriot также подверглись ударам российских ракет. Ранее российские войска также нанесли ракетный удар комплексом «Искандер-М» по украинскому ЗРК С-300ПС в Полтавской области.