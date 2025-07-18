Россия «продырявила» украинскую ПВО

«Сейчас ПВО противника стала дырявой, увеличилась эффективность наши ракетных ударов, беспилотниками, комбинированных. Нужно и дальше давить ПВО, чтобы расчистить путь для нашей пилотируемой авиации, которая сможет подлетать ближе и применять корректируемые (управляемые) авиабомбы», — заявил Дандыкин.