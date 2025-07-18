Пожар охватил крупный склад в Астане

На месте работает МЧС по повышенному рангу пожара. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением, сообщили спасатели.
Задействованы 100 человек личного состава и 60 единиц техники ДЧС, МИО. Обеспечена бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших на 112 не поступала.
Позже сообщили, что пожар локализован. Жертв и пострадавших нет, точная площадь пожара пока неизвестна.
К моменту прибытия первых подразделений пожар имел развившуюся форму и было частичное обрушение межэтажного перекрытия. Имелась угроза распространения огня на соседнее здание рынка Орда по галерее.
При этом, администрация о пожаре не сообщала. Пожар обнаружен сотрудниками пожарной части, которые увидели густой черный дым с окон первого и третьего этажа.