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В Нижнем Тагиле мотоциклист погиб в ДТП

У него не было права вождения.

Источник: AP 2024

В Нижнем Тагиле Свердловской области 44-летний мотоциклист погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Трагедия произошла 17 июля около 13.00. У дома № 80 на улице Индустриальной столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Renault.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомашины не предоставил мотоциклу преимущества. Мотоциклист был доставлен в больницу и там через три часа скончался.

ГИБДД выяснила, что у мотоциклиста не было права управления транспортом. При этом он использовал мотошлем. Экспертам предстоит выяснить, был ли мужчина пьян в момент ДТП.