В Нижнем Тагиле мотоциклист погиб в ДТП

В Нижнем Тагиле Свердловской области 44-летний мотоциклист погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Трагедия произошла 17 июля около 13.00. У дома № 80 на улице Индустриальной столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Renault.
По предварительным данным, 54-летний водитель автомашины не предоставил мотоциклу преимущества. Мотоциклист был доставлен в больницу и там через три часа скончался.
ГИБДД выяснила, что у мотоциклиста не было права управления транспортом. При этом он использовал мотошлем. Экспертам предстоит выяснить, был ли мужчина пьян в момент ДТП.