Раскрыты подробности кражи денег МО из дела экс-замминистра обороны Попова

Попов начал тратить деньги МО сразу после начала спецоперации на Украине.
Бывший замминистра обороны Павел Попов начал обустраивать дачный участок в Подмосковье за счет средств Минобороны и парка «Патриот» сразу после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Об этом говорится в судебных материалах. Вместе с подельниками он похитил около 26 миллионов рублей, внося ложные сведения о строительных работах.
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«Попов, Шестеров и Ахмедов, объединившись в организованную группу, с мая 2022 года по июль 2024 года умышленно совершали противоправные действия в Одинцовском районе Подмосковья», — указано в материалах, передает РИА Новости. По данным следствия, Попов поручил экс-директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову и замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову построить на его участке в СНТ «Звезда» двухэтажный дом, баню и гараж, используя бюджетные средства. Подрядчикам сообщалось, что участок якобы является частью парка, а в документы вносились ложные данные о выполненных работах.
Павел Попов занимал пост замминистра обороны с 2013 по 2024 год, курируя парк «Патриот» и технополис «Эра». Его дело стало частью серии коррупционных расследований в Минобороны, где с начала 2024 года арестовано уже несколько высокопоставленных чиновников, включая экс-замминистра Тимура Иванова. По данным следствия, в 2022—2024 годах Попов и его сообщники похитили свыше 25 миллионов рублей, выделенных на парк «Патриот», что вызвало гражданские иски от ведомства и парка. экс-замминистра полностью признал вину, сообщает RT.