Раскрыты подробности кражи денег МО из дела экс-замминистра обороны Попова

Павел Попов занимал пост замминистра обороны с 2013 по 2024 год, курируя парк «Патриот» и технополис «Эра». Его дело стало частью серии коррупционных расследований в Минобороны, где с начала 2024 года арестовано уже несколько высокопоставленных чиновников, включая экс-замминистра Тимура Иванова. По данным следствия, в 2022—2024 годах Попов и его сообщники похитили свыше 25 миллионов рублей, выделенных на парк «Патриот», что вызвало гражданские иски от ведомства и парка. экс-замминистра полностью признал вину, сообщает RT.