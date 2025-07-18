Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге разыскивают силовики

«По предварительным данным, он может скрываться в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана в Москве. Трубку он не берет и на связь не выходит, поэтому его объявили в розыск. Это стандартная процедура», — передает Е1.
При этом в базе МВД информация о розыске главы диаспоры не указана. По неофициальной информации, в отношении Шыхлински-старшего в Москве возбудили уголовное дело по той же статье 318 УК РФ. Он находился вместе с сыном в машине, сбившей силовика.
По предварительной версии, именно Шахин дал команду сыну ехать назад. Как писал ЕАН, вечером 1 июля Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы задержали сотрудники спецназа около торгового центра «Баку Плаза», который принадлежит семье Шыхлински. В это время Шыхлински ехали на бронированном Mercedes Gelandewagen.
На видеозаписи задержания видно, что к машине подбегают люди в камуфляже без опознавательных знаков и на ходу бьют у нее стекла. Водитель от неожиданности начал сдавать назад, при этом один из силовиков упал. Потом находившиеся в машине открыли двери, их вытащили и повалили лицом на асфальт.
В результате Мутвалы почти сразу же отпустили, а Шахина Шыхлински отвезли в СКР по Свердловской области. Он якобы имел статус свидетеля, и после допроса его отпустили.
16 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 14 сентября Мутвалы Шыхлински, сына главы азербайджанской диаспоры на Урале, за наезд на силовика. Сам Шыхлински-младший утверждает, что, маневрируя за рулем автомобиля, случайно задел сотрудника Росгвардии, что привело к травмам силовика. Своей вины в инкриминируемом ему преступлении Шыхлински не признает.