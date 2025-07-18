Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге разыскивают силовики

На видеозаписи задержания видно, что к машине подбегают люди в камуфляже без опознавательных знаков и на ходу бьют у нее стекла. Водитель от неожиданности начал сдавать назад, при этом один из силовиков упал. Потом находившиеся в машине открыли двери, их вытащили и повалили лицом на асфальт.