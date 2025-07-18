Почему освобождение Сум — сложная военная задача

Освобождение Сум станет непростой военной задачей, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Освобождение Сум осложняется тем, что это большой город, окруженный лесами и болотами. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«До Сум остается 20 километров по прямой, идут бои. Это достаточно большой город, до начала боевых действий в нем жило около 250 тысяч человек. Его освобождение — непростой вопрос. В Сумской области достаточно сложная местность: болотистая, лесная», — пояснил Дандыкин.
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По его словам, противник перебросил в Сумскую область резервы, включая иностранных наемников. «Высокой ценой противник в какой-то степени приостановил наше наступление», — добавил военный эксперт.
Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ 20 июня, заявил, что у России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность. Ранее глава государства сообщил, что вдоль границы между Россией и Украиной появится буферная зона безопасности.