Почему освобождение Сум — сложная военная задача

«До Сум остается 20 километров по прямой, идут бои. Это достаточно большой город, до начала боевых действий в нем жило около 250 тысяч человек. Его освобождение — непростой вопрос. В Сумской области достаточно сложная местность: болотистая, лесная», — пояснил Дандыкин.