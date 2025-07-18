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Почему освобождение Сум — сложная военная задача

Освобождение Сум осложняется тем, что это большой город, окруженный лесами и болотами. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Освобождение Сум станет непростой военной задачей, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Освобождение Сум осложняется тем, что это большой город, окруженный лесами и болотами. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«До Сум остается 20 километров по прямой, идут бои. Это достаточно большой город, до начала боевых действий в нем жило около 250 тысяч человек. Его освобождение — непростой вопрос. В Сумской области достаточно сложная местность: болотистая, лесная», — пояснил Дандыкин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМарочко: ВСУ теряют элитных бойцов в Сумской области.

По его словам, противник перебросил в Сумскую область резервы, включая иностранных наемников. «Высокой ценой противник в какой-то степени приостановил наше наступление», — добавил военный эксперт.

Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ 20 июня, заявил, что у России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность. Ранее глава государства сообщил, что вдоль границы между Россией и Украиной появится буферная зона безопасности.