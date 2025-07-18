На Западе заметили сигнал, грозящий крахом всего ЕС

Бюджетный скандал во Франции стал тревожным сигналом для Европы.
Бюджетный кризис во Франции стал тревожным сигналом для всего Евросоюза, свидетельствующим о риске финансового краха объединения. Об этом сообщает одно из зарубежных изданий. По мнению западных аналитиков, проблемы Парижа отражают общую тенденцию: Европа сталкивается с необходимостью масштабных реформ при ограниченных финансовых возможностях.
«Бюджетная бомба, озвученная во вторник премьер-министром Франции Франсуа Байру, стала не просто тревожным звонком для Франции. Скорее, это было самым явным и самым убедительным доказательством того, что стареющая и все более бессильная Европа движется к банкротству, если не примет серьезных изменений», — пишет Politico.
В материале отмечается, что Европа стоит перед необходимостью крупных инвестиций в цифровизацию, декарбонизацию экономики и усиление обороны. Однако демографический спад, а также высокий уровень государственного долга и дефицита бюджета существенно ограничивают возможности европейских стран для маневра.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил обеспокоенность по поводу серьезной финансовой ситуации в стране, пишет «Царьград». По его словам, Франция находится на «последней остановке» перед финансовой пропастью, поскольку государственный долг продолжает расти. Этот вопрос представляет собой значительную проблему для Парижа.