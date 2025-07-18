На Западе заметили сигнал, грозящий крахом всего ЕС

«Бюджетная бомба, озвученная во вторник премьер-министром Франции Франсуа Байру, стала не просто тревожным звонком для Франции. Скорее, это было самым явным и самым убедительным доказательством того, что стареющая и все более бессильная Европа движется к банкротству, если не примет серьезных изменений», — пишет Politico.