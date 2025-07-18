Марочко рассказал о масштабном продвижении ВС РФ в Харьковской области

«С начала текущей недели в ходе освободительных действий в населенном пункте Волчанск наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1,5 тыс. кв. м», — заявил Марочко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что успехи связаны с точечными штурмовыми операциями, позволившими российской армии укрепить свои позиции в этом районе.