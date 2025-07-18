Женщина скончалась при опрокидывания авто на трассе в Пермском крае

Женщина скончалась при опрокидывании авто, сообщает госавтоинспекция Пермского края.
Авария произошла 17 июля на 9-м километре региональной трассы Карагай — Рождественское. 45-летний водитель автомобиля УАЗ не учёл метеорологическую обстановку, вылетел на обочину и перевернулся.
В результате опрокидывания 39-летняя женщина, которая в момент ДТП находилась в салоне машины, получила смертельное ранение.
«Уважаемые водители, превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения — основные причины дорожно-транспортных происшествий», — предупреждают в ГАИ.
Сейчас автоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в МВД Прикамья рассказали сайту perm.aif.ru подробности ДТП с пострадавшей женщиной.