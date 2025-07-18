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Женщина скончалась при опрокидывания авто на трассе в Пермском крае

Автоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Источник: РИА "Новости"

Женщина скончалась при опрокидывании авто, сообщает госавтоинспекция Пермского края.

Авария произошла 17 июля на 9-м километре региональной трассы Карагай — Рождественское. 45-летний водитель автомобиля УАЗ не учёл метеорологическую обстановку, вылетел на обочину и перевернулся.

В результате опрокидывания 39-летняя женщина, которая в момент ДТП находилась в салоне машины, получила смертельное ранение.

«Уважаемые водители, превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения — основные причины дорожно-транспортных происшествий», — предупреждают в ГАИ.

Сейчас автоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в МВД Прикамья рассказали сайту perm.aif.ru подробности ДТП с пострадавшей женщиной.