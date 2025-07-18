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Полицейские Иркутска задержали пьяного водителя после погони

Полицейские Иркутска задержали пьяного водителя после погони. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Инцидент произошёл в Ленинском округе областного центра. Накануне вечером сотрудники ГИБДД во время рейда заметили автомобиль «Ниссан Лаурель» без номерных знаков. Полицейские подали сигнал остановиться, но водитель проигнорировал требование, резко увеличил скорость и попытался скрыться.

На улице Тельмана нарушитель не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. После этого его задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Им оказался местный житель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля находились люди, но в результате ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя составили административные протоколы за управление автомобилем в пьяном виде, отсутствие полиса ОСАГО и езду на незарегистрированном транспортном средстве.