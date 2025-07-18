Полицейские Иркутска задержали пьяного водителя после погони

На улице Тельмана нарушитель не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. После этого его задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Им оказался местный житель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля находились люди, но в результате ДТП никто не пострадал.