Полицейские Иркутска задержали пьяного водителя после погони

Инцидент произошёл в Ленинском округе областного центра. Накануне вечером сотрудники ГИБДД во время рейда заметили автомобиль «Ниссан Лаурель» без номерных знаков. Полицейские подали сигнал остановиться, но водитель проигнорировал требование, резко увеличил скорость и попытался скрыться.
На улице Тельмана нарушитель не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. После этого его задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Им оказался местный житель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля находились люди, но в результате ДТП никто не пострадал.
В отношении водителя составили административные протоколы за управление автомобилем в пьяном виде, отсутствие полиса ОСАГО и езду на незарегистрированном транспортном средстве.