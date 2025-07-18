Военный эксперт назвал главный приоритет лета 2025 года в зоне СВО

«Лето и сентябрь, конечно — ДНР. Фактически это приоритет сейчас. Там наша группировка вышла на границу с Днепропетровской областью, в том числе на стыке с Запорожской. Результаты летне-осенней кампании, несомненно, будут нас радовать», — заявил Дандыкин.