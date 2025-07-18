Школьник пробрался на территорию больницы и с ним случилось страшное

В Ангарске 14 июля 2025 года 12-летний школьник получил травмы после того, как проник на территорию трансформаторной подстанции при медицинском учреждении. Подростка ударило током, ему срочно потребовалась медицинская помощь. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.