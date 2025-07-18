Школьник пробрался на территорию больницы и с ним случилось страшное

В Ангарске 14 июля 2025 года 12-летний школьник получил травмы после того, как проник на территорию трансформаторной подстанции при медицинском учреждении. Подростка ударило током, ему срочно потребовалась медицинская помощь. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.
— Сейчас прокуратура Ангарска проводит проверку этого происшествия. Следователи выясняют, как пострадавший смог беспрепятственно попасть на опасный объект, и проверяют соблюдение мер безопасности, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Параллельно идет процессуальная проверка по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске на реке Китой спасли сибиряка и его 12-летнего сына. Их лодка опрокинулась во время сплава вниз по течению от поселка Одинск.