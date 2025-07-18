Золотарев заявил об отсутствии водоснабжения в Мелитополе после атак ВСУ

Боевики ВСУ нанесли ряд ударов по Запорожской области. В результате оказались повреждены линии электропередачи. В связи с этим жители Мелитополя остались без водоснабжения. Такой информацией поделился в Telegram-канале глава горокруга Сергей Золотарев.
По его данным, без электроснабжения остаются несколько населенных пунктов. Кроме того, электричества лишился ряд муниципальных округов городского округа Мелитополь.
«Бригады энергетиков ведут восстановительные работы, однако ситуация осложняется риском повторных атак», — уточнил Сергей Золотарев.
Украинские военные за сутки также нанесли удары по 63 населенным пунктам в Белгородской области. В результате один человек погиб и еще шестеро получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.