В Ангарске 12-летнего школьника ударило током на территории медучреждения

В Ангарске проводится проверка по факту травмирования 12-летнего подростка, которого 14 июля ударило током на территории одной из трансформаторных подстанций. Пострадавшему школьнику потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.
По предварительным данным, ребёнок беспрепятственно проник внутрь подстанции, расположенной на территории медицинского учреждения. После удара электрическим током мальчику была оказана медицинская помощь.
Прокуратура города организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и детского травматизма, а также условий эксплуатации электроустановок. Кроме того, СК начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Прокуратура намерена контролировать законность решений, принимаемых в рамках проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, 33-летнего работника, которого ударило током во время закрепления груза, увезли с термическими ожогами с ж/д станции Кая в больницу в Иркутске.