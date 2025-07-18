В Ангарске 12-летнего школьника ударило током на территории медучреждения

В Ангарске проводится проверка по факту травмирования 12-летнего подростка, которого 14 июля ударило током на территории одной из трансформаторных подстанций. Пострадавшему школьнику потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.