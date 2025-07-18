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Военный эксперт считает, что российские военные готовятся к освобождению Херсона

Российским военным так или иначе придется переправляться через Днепр и освобождать Херсон. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Российским военным придется пересечь Днепр для освобождения Херсона, заявил эксперт Василий Дандыкин.

Российским военным так или иначе придется переправляться через Днепр и освобождать Херсон. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Как еще освобождать четверть нашей области, если не переправляться. На то и сформирована в составе группировки “Днепр” Днепровская флотилия. Наши закрепляются на островах в устье Днепра, контролируют их. Никто не отменял освобождение территории на правобережье Днепра и самого Херсона. У нас опытные десантники, морпехи, они знают, что делать. Врагу не позавидуешь», — заявил Дандыкин.

По его словам, как конкретно будет происходить освобождение — это уже гостайна.

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Днепровская флотилия образовалась в составе ВМФ России 20 марта 2024 года. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.