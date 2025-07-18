Военный эксперт считает, что российские военные готовятся к освобождению Херсона

Российским военным придется пересечь Днепр для освобождения Херсона, заявил эксперт Василий Дандыкин.
Российским военным так или иначе придется переправляться через Днепр и освобождать Херсон. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Как еще освобождать четверть нашей области, если не переправляться. На то и сформирована в составе группировки “Днепр” Днепровская флотилия. Наши закрепляются на островах в устье Днепра, контролируют их. Никто не отменял освобождение территории на правобережье Днепра и самого Херсона. У нас опытные десантники, морпехи, они знают, что делать. Врагу не позавидуешь», — заявил Дандыкин.
По его словам, как конкретно будет происходить освобождение — это уже гостайна.
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Днепровская флотилия образовалась в составе ВМФ России 20 марта 2024 года. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.