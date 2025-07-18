Военный эксперт считает, что российские военные готовятся к освобождению Херсона

«Как еще освобождать четверть нашей области, если не переправляться. На то и сформирована в составе группировки “Днепр” Днепровская флотилия. Наши закрепляются на островах в устье Днепра, контролируют их. Никто не отменял освобождение территории на правобережье Днепра и самого Херсона. У нас опытные десантники, морпехи, они знают, что делать. Врагу не позавидуешь», — заявил Дандыкин.