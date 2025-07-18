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На пляж в новосибирском Академгородке вынесло тело мужчины

По предварительным данным, в его смерти нет ничего криминального.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях и СМИ начала распространяться информация, что на пляж в новосибирском Академгородке вынесло тело бердчанина. КП-Новосибирск обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности. В ведомстве подтвердили, что на берег действительно вынесло тело мужчины.

— Такой случай был, полицейские выезжали на место, — ответили в ведомстве.

Однако факт того, что погибший был из Бердска, не соответствует действительности. Что касается причины смерти, то пока предварительно установлено, что в ней нет ничего криминального.