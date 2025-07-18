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76-летнего мужчину сбил поезд в Барышево под Новосибирском

Сибиряка отбросило в сторону, он чудом выжил, но серьезно травмирован.

Вечером накануне в дежурную часть линейного отдела МВД на станции Инская поступило уведомление о том, что на платформе Барышево грузовой поезд травмировал мужчину.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 76-летний новосибирец проходил мимо места проведения ремонтных работ и шел вдоль железнодорожных путей. Выступающие части поезда, двигавшегося в том же направлении, зацепили его рюкзак. В итоге пострадавший был отброшен в сторону. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу. Медики констатировали перелом плеча.

Собранные транспортными полицейскими материалы передадут в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для дальнейшей проверки.

Сотрудники транспортной полиции напоминают: безопасное расстояние при передвижении вдоль железнодорожного пути — не менее пяти метров до рельсов. Игнорирование правил поведения на железной дороге может привести к серьезным травмам или летальному исходу.