76-летнего мужчину сбил поезд в Барышево под Новосибирском

Следственно-оперативная группа выяснила, что 76-летний новосибирец проходил мимо места проведения ремонтных работ и шел вдоль железнодорожных путей. Выступающие части поезда, двигавшегося в том же направлении, зацепили его рюкзак. В итоге пострадавший был отброшен в сторону. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу. Медики констатировали перелом плеча.