В Алмалыке воспитательница частного детсада избила двухлетнюю девочку: начато расследование

По официальным данным, 16 июля в семейном частном дошкольном учреждении, расположенном в городе Алмалык Ташкентской области, воспитательница применила силу к двухлетней девочке, в результате чего ребёнок получил травму левой части лица.
В настоящее время дело находится в стадии доследственной проверки, которую проводит ГУВД города Алмалык. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень нанесённых повреждений.
Представители офиса детского омбудсмана заявили, что продолжают держать ситуацию на контроле и пообещали информировать о дальнейших мерах, которые будут приняты в отношении лиц, нарушивших права ребёнка.
Но главный вопрос остаётся без ответа: что происходит с нашими детскими садами? Как такие люди вообще попадают в сферу, где работают с самыми уязвимыми — с маленькими детьми? Кто и как проверяет их психологическое состояние? Есть ли адекватный отбор и контроль за персоналом в частных и государственных дошкольных учреждениях?
Детский сад — это место, где ребёнок должен чувствовать себя в безопасности, получать заботу и любовь. Вместо этого родители сталкиваются с ужасающими историями, от которых стынет кровь. Очевидно, система допуска к работе с детьми требует пересмотра и ужесточения — ведь цена ошибки здесь слишком велика.
Общество вправе требовать не только наказания для виновных, но и системных решений: прозрачного контроля за персоналом, регулярных психиатрических проверок, а также нулевой терпимости к насилию в детских учреждениях.