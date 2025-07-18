В Алмалыке воспитательница частного детсада избила двухлетнюю девочку: начато расследование

Но главный вопрос остаётся без ответа: что происходит с нашими детскими садами? Как такие люди вообще попадают в сферу, где работают с самыми уязвимыми — с маленькими детьми? Кто и как проверяет их психологическое состояние? Есть ли адекватный отбор и контроль за персоналом в частных и государственных дошкольных учреждениях?