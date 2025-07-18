В Иркутске пьяный гонщик на «Ниссане» устроил погоню с полицией

— Погоня закончилась быстро и предсказуемо — лихач не справился с управлением на улице Тельмана и врезался в фонарный столб. Когда полицейские с подмогой из Росгвардии подбежали к машине, стало ясно, почему водитель так спешил: мужчина был пьян, — сообщают в пресс-службе ведомства.