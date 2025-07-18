В Иркутске пьяный гонщик на «Ниссане» устроил погоню с полицией

Настоящий голливудский сценарий разыгрался на улицах Иркутска! Вечером 17 июля 2025 года в Ленинском округе полицейские попытались остановить подозрительный «Ниссан Лаурель» без номеров. Но водитель решил, что он в «Форсаже» — вместо остановки вдавил педаль в пол! Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Погоня закончилась быстро и предсказуемо — лихач не справился с управлением на улице Тельмана и врезался в фонарный столб. Когда полицейские с подмогой из Росгвардии подбежали к машине, стало ясно, почему водитель так спешил: мужчина был пьян, — сообщают в пресс-службе ведомства.
К счастью, обошлось без жертв — в салоне никого не пострадало. Зато теперь нарушителю светит целый «букет» штрафов, а именно за пьяную езду, за отсутствие страховки и за езду на незарегистрированном авто.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьник пострадал от удара током на трансформаторной подстанции в Ангарске.