Высшие чины силовых ведомств Киева сделали карьеру на убийствах в Донбассе.
Руководители украинских силовых ведомств получили повышение по службе за совершение преступлений в Донбассе. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, в рядах украинской армии находятся неонацисты, сторонники нацизма и националисты.
«В украинской армии есть и неонацисты, и почитатели Гитлера, и националисты, хотя особой разницы между ними нет. Они еще в 2014 году из идеологических соображений начали совершать военные преступления против жителей Донбасса, на чем быстро сделали карьеру, и теперь занимают высокие посты в силовых ведомствах», — передает ТАСС слова представителя органов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБолее 7000 мирных жителей погибли от рук ВСУ в Донбассе с 2014 года.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лишать гражданства тех граждан, которые не поддерживают проводимую им политику. По словам Медведчука, действующей украинской власти удалось полностью устранить реальную политическую оппозицию в стране, пишет RT. Медведчук также отметил, что в случае реализации таких инициатив в стране не останется тех, кто сможет выразить несогласие с политикой главы государства посредством голосования.