Генералы ВСУ использовали военные преступления в Донбассе для карьерного роста

«В украинской армии есть и неонацисты, и почитатели Гитлера, и националисты, хотя особой разницы между ними нет. Они еще в 2014 году из идеологических соображений начали совершать военные преступления против жителей Донбасса, на чем быстро сделали карьеру, и теперь занимают высокие посты в силовых ведомствах», — передает ТАСС слова представителя органов.