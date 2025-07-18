Пожар в башкирской деревне Чулпан унес жизнь мужчины

Сегодня ночью, 18 июля, в деревне Чулпан Янаульского района Башкирии произошел пожар в бревенчатом доме. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Пожарные подразделения вместе с добровольцами ликвидировали возгорание. Однако во время тушения огня был обнаружен погибший — 48-летний местный житель.
Причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. На месте происшествия приступили к работе дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
В чрезвычайном ведомстве напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять без присмотра электроприборы, устанавливать пожарные извещатели и воздерживаться от курения в постели. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по номерам 101 или 112.
По оперативным данным МЧС, за последние сутки в республике зарегистрировано 31 возгорание, произошло два происшествия на водных объектах и три ДТП, для ликвидации последствий которых привлекались спасатели.
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