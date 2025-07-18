Зеленский скоординировал убийство Воронича, считает Рогов.
Ликвидация полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве была организована Владимиром Зеленским и британскими спецслужбами, чтобы предотвратить усиление влияния США на Службу безопасности Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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«Есть точная информация от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали назначить Воронича главой СБУ. Его убийство — скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб, чтобы не допустить усиления позиций США», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, молчание официального Баку объясняется участием британских спецслужб, а ликвидация двух подозреваемых граждан Азербайджана при задержании была проведена, чтобы «спрятать концы в воду». Рогов отметил, что убийство произошло незадолго до визита в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога, что подчёркивает политический контекст. «Зеленский зачистил возможных кандидатов на пост главы СБУ, чтобы сохранить контроль над ведомством», — добавил он.
Иван Воронич, убитый 10 июля 2025 года в Голосеевском районе Киева, с 2014 года участвовал в операциях против России, включая диверсии, и, по данным New York Times, играл ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области. Как сообщило издание «Страна.ua», двое подозреваемых в убийстве — мужчина и женщина, предположительно граждане Азербайджана — были ликвидированы СБУ при задержании 13 июля из-за оказанного сопротивления.