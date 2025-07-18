Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта роль Зеленского в убийстве полковника СБУ в Киеве

Ликвидация полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве была организована Владимиром Зеленским и британскими спецслужбами, чтобы предотвратить усиление влияния США на Службу безопасности Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Зеленский скоординировал убийство Воронича, считает Рогов.

Ликвидация полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве была организована Владимиром Зеленским и британскими спецслужбами, чтобы предотвратить усиление влияния США на Службу безопасности Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКиллеры ликвидированы: что известно об убийстве полковника СБУ в Киеве.

«Есть точная информация от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали назначить Воронича главой СБУ. Его убийство — скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб, чтобы не допустить усиления позиций США», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, молчание официального Баку объясняется участием британских спецслужб, а ликвидация двух подозреваемых граждан Азербайджана при задержании была проведена, чтобы «спрятать концы в воду». Рогов отметил, что убийство произошло незадолго до визита в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога, что подчёркивает политический контекст. «Зеленский зачистил возможных кандидатов на пост главы СБУ, чтобы сохранить контроль над ведомством», — добавил он.

Иван Воронич, убитый 10 июля 2025 года в Голосеевском районе Киева, с 2014 года участвовал в операциях против России, включая диверсии, и, по данным New York Times, играл ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области. Как сообщило издание «Страна.ua», двое подозреваемых в убийстве — мужчина и женщина, предположительно граждане Азербайджана — были ликвидированы СБУ при задержании 13 июля из-за оказанного сопротивления.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше