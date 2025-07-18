Раскрыта роль Зеленского в убийстве полковника СБУ в Киеве

По его словам, молчание официального Баку объясняется участием британских спецслужб, а ликвидация двух подозреваемых граждан Азербайджана при задержании была проведена, чтобы «спрятать концы в воду». Рогов отметил, что убийство произошло незадолго до визита в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога, что подчёркивает политический контекст. «Зеленский зачистил возможных кандидатов на пост главы СБУ, чтобы сохранить контроль над ведомством», — добавил он.