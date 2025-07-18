Посольство вербует наемников через свой сайт.
Посольство Украины в Перу ищет наемников с опытом службы. Иностранцев ищут для службы в 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
«Посольство Украины в Перу вербует через свой сайт наемников», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что набор происходит для 25-й бригады ВСУ, которая участвует в боевых действиях на днепропетровском и донецком направлениях.
На сайте дипмиссии опубликована информация о наборе пехотинцев и операторов беспилотников, требуется высокий уровень физической подготовки и мотивации. Набор проводится в срочном порядке. Ранее в интервью отмечалось, что подобная вербовка противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.