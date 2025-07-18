Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мазда» вспыхнула прямо посреди улицы в Уфе

В Уфе на улице Сипайловская загорелась Mazda.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Сипайловская произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

По прибытии пожарных расчетов ведомства горел моторный отсек машины. До приезда спасателей пытались самостоятельно локализовать пламя с помощью огнетушителей очевидцы происшествия.

Благодаря действиям пожарных возгорание было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.