«Мазда» вспыхнула прямо посреди улицы в Уфе

В Уфе на улице Сипайловская произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
По прибытии пожарных расчетов ведомства горел моторный отсек машины. До приезда спасателей пытались самостоятельно локализовать пламя с помощью огнетушителей очевидцы происшествия.
Благодаря действиям пожарных возгорание было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.
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