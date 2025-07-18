Два теплохода столкнулись на Неве после разводки мостов в центре Петербурга

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, накануне, 17 июля, после разводки мостов на Неве столкнулись теплоходы «Фиеста» и «Нева-5». В результате у второго судна оказалось разбито стекло. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, отметили в СЗТП.