Два теплохода столкнулись на Неве после разводки мостов в центре Петербурга

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, накануне, 17 июля, после разводки мостов на Неве столкнулись теплоходы «Фиеста» и «Нева-5». В результате у второго судна оказалось разбито стекло. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, отметили в СЗТП.
Проверка проводится на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров, уточнили в ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что два прогулочных судна столкнулись в акватории Крюкова канала в ночь на 15 июля.