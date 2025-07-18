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Два теплохода столкнулись на Неве после разводки мостов в центре Петербурга

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту очередного столкновения туристических судов в центре Санкт-Петербурга.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, накануне, 17 июля, после разводки мостов на Неве столкнулись теплоходы «Фиеста» и «Нева-5». В результате у второго судна оказалось разбито стекло. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, отметили в СЗТП.

Проверка проводится на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два прогулочных судна столкнулись в акватории Крюкова канала в ночь на 15 июля.