Силы ПВО РФ сбили за ночь 73 вражеских беспилотника над территорией страны

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 31 украинский дрон ликвидировали в Брянской области, еще 17 беспилотников уничтожили над территорией Орловской области.
Кроме того, 10 БПЛА зафиксировали над Московским регионом и еще четыре над Республикой Крым. Три дрона сбили над акваторией Черного моря, по два в Смоленской и Нижегородской области.
По одному беспилотнику также ликвидировали над территориями Белгородской, Калужской, Воронежской областей и над Черным морем, уточнили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг, 17 июля, в период с 21:00 до 23:00 силами ПВО было ликвидировано 22 украинских дрона над четырьмя регионами России. По данным ведомства, десять БПЛА было сбито над Брянской областью, столько же над Республикой Крым, по одному беспилотнику уничтожено над Московским регионом и Орловской областью.