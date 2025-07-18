В Сети появились кадры с места нападения медведя на туристку

В Сети появились кадры с местности на Камчатке, где медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, когда та спала в палатке. Инцидент произошел в ночь на 18 июля в несанкционированном лагере рядом с Мутновской ГеоЭС. Видео обнародовала пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
Женщина получила тяжелые травмы и в настоящее время находится в реанимации.
По предварительным данным, туристическая группа не была официально зарегистрирована. Пострадавшей уже провели операцию — у нее диагностированы рваные раны и перелом. Состояние оценивается как тяжелое, врачи продолжают бороться за ее жизнь.
Органы начнут проверку турфирмы, организовавшей поездку, на предмет соблюдения законодательства в сфере туристической деятельности, передает Telegram-канал прокуратуры.
Пожарный в Канаде выжил после нападения медведицы. Он отбился от нее с помощью топора. Мужчина, осматривавший периметр возгорания около озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии, неожиданно увидел перед собой разъяренную хищницу, которая защищала свое потомство. Ему пришлось подручными средствами отбиваться от животного, напавшего на него во время тушения пожара. Пожарный использовал для защиты топор с киркой, пока коллеги не подоспели ему на помощь.