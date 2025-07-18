Подросток упал с 15-метровой высоты в горах Алматы

«В 21:46 спасатели добрались до пострадавшего. По предварительным данным, он упал с высоты около 15 метров. У него подозрения на переломы плеча, локтя, бедра, а также возможное повреждение позвоночника. В связи с этим подросток признан нетранспортабельным», — говорится в сообщении.