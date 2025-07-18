В Казахстане задержали лидеров транснациональных ОПГ

В рамках принципа «Закон и Порядок» органы внутренних дел Казахстана усилили борьбу с наркопреступностью — за шесть месяцев 2025 года выявлено около 4000 наркоправонарушений, из которых почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.