За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника

Наибольшее количество дронов — 31 — было сбито над территорией Брянской области. 17 беспилотников уничтожили над Орловской областью, десять — над территорией Московского региона (в том числе три, летевших на Москву).
Четыре БПЛА перехватили над территорией Республики Крым. Три — над акваторией Азовского моря. По два дрона сбили над территориями Смоленской и Нижегородской областей. По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Калужской, Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря.
Напомним, что сегодня ночью Вооружённые силы Украины пытались атаковать Нижегородскую область, а также Орловскую область. Не менее трёх взрывов прогремело в пригороде Зеленограда. Жители Бакеево, Дедёшино и Кубинки сообщали о громких звуках. ВСУ пытались атаковать Москву дронами типа «Лютый». Момент уничтожения украинского БПЛА над подмосковным Домодедово попал на видео.