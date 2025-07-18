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За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 31 — было сбито над территорией Брянской области. 17 беспилотников уничтожили над Орловской областью, десять — над территорией Московского региона (в том числе три, летевших на Москву).

Четыре БПЛА перехватили над территорией Республики Крым. Три — над акваторией Азовского моря. По два дрона сбили над территориями Смоленской и Нижегородской областей. По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Калужской, Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

Напомним, что сегодня ночью Вооружённые силы Украины пытались атаковать Нижегородскую область, а также Орловскую область. Не менее трёх взрывов прогремело в пригороде Зеленограда. Жители Бакеево, Дедёшино и Кубинки сообщали о громких звуках. ВСУ пытались атаковать Москву дронами типа «Лютый». Момент уничтожения украинского БПЛА над подмосковным Домодедово попал на видео.

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