Над Россией уничтожили несколько десятков украинских дронов

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 31 аппарат. В Орловской области уничтожено 17 беспилотников, еще 10 — в Московском регионе, в том числе три устройства, которые направлялись на Москву. Кроме того, четыре дрона были перехвачены над территорией Крыма, три — над Азовским морем, два — над Смоленской областью, два — над Нижегородской областью. Также по одному беспилотнику были сбиты в Белгородской, Калужской и Воронежской областях, а еще один — над Черным морем.