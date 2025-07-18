Почти 50 человек утонули в Приморье с начала лета

Возраст погибших несовершеннолетних — от 11 до 16 лет, утопления детей и подростков зарегистрированы в Михайловском округе (три человека), в Лесозаводском городском округе и в Советском районе Владивостока (по двое погибших), в Октябрьском и Дальнереченском округах (по одному погибшему). Возбуждено восемь уголовных дел о причинении смерти по неосторожности — утонувшие дети были предоставлены сами себе, большинство этих трагедий произошли в будни в дневное время, когда никто из взрослых детей на пляж не сопровождал и не следил за безопасностью их отдыха.
Трагические случаи под Владивостоком зафиксированы в Уссурийском заливе на одной из баз отдыха на «Золотом пляже» (утонул 16-летний юноша, отдыхавший в компании сверстников) и в Амурском заливе в районе пляжа у железнодорожной станции «Чайка» (погиб 14-летний мальчик). Официально на территории Владивостокского городского округа разрешено купание только на пляже бухты Ахлёстышева на Русском острове. Остальные пляжи одобрены для отдыха у воды, но купаться там нельзя из-за грязной, по оценке Роспотребнадзора, воды.
Кроме бесконтрольного досуга детей и подростков на летних каникулах, обеспокоенность надзорного ведомства вызывает отсутствие оборудованных мест для массового отдыха людей на многих водных объектах, в том числе на пляжах отсутствуют спасательные вышки и сами спасатели. Табличек, предупреждающих о недопустимости купания в не предназначенных для этого водоёмах, и препятствующих доступу к воде ограждений на «народных» пляжах тоже нет. Поэтому в ходе расследований уголовных дел проверят не только семьи несовершеннолетних утопленников, но и работу должностных лиц муниципалитетов, ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах.
Планируется создание координационного совета с объединением усилий Следственного комитета, прокуратуры и МЧС по предотвращению дальнейших трагедий на воде.
Напоминаем, что в Приморском крае с 11 июля 2025 года действует региональный штраф за нахождение малолетних детей на пляжах без сопровождения взрослых, он составляет от 3 до 10 тысяч рублей. Такой же штраф придётся заплатить, если ребёнок младше семи лет находится на водном объекте без индивидуальных спасательных средств (круга, нарукавников, жилета) независимо от того, отдыхает он со взрослыми или нет.