Почти 50 человек утонули в Приморье с начала лета

Возраст погибших несовершеннолетних — от 11 до 16 лет, утопления детей и подростков зарегистрированы в Михайловском округе (три человека), в Лесозаводском городском округе и в Советском районе Владивостока (по двое погибших), в Октябрьском и Дальнереченском округах (по одному погибшему). Возбуждено восемь уголовных дел о причинении смерти по неосторожности — утонувшие дети были предоставлены сами себе, большинство этих трагедий произошли в будни в дневное время, когда никто из взрослых детей на пляж не сопровождал и не следил за безопасностью их отдыха.