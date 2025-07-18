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Молодой водитель погиб в Татарстане в результате столкновения фуры и трактора

Трагедия произошла в Пестречинском районе республики.

Источник: ГАИ РТ

Молодой водитель погиб в Татарстане в результате столкновения фуры и трактора. Трагедия произошла 17 июля на 857-м км автодороги М-7 «Волга» в Пестречинском районе республики.

По предварительной версии, водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость и дистанцию, после чего врезался в следующий впереди трактор под управление 27-летнего водителя.

От полученных в результате аварии травм водитель трактора скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.