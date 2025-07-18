ВСУ атаковали дроном полицейских из-за бесплатных хот-догов под Харьковом

Военные ВСУ атаковали FPV-дроном группу полицейских, которая направлялась к ним из-за конфликта вокруг бесплатных хот-догов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ранее один из военных записал видеообращение, в котором заявил, что полицейские Украины массово забирают предназначенные ВСУ хот-доги на одной из заправок в Харьковской области. Правоохранители хотели задержать военного, но он скрылся.
«После чего группа полицейских отправилась за ним, однако военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину дроном», — добавили в силовых структурах.
Уточняется, что в результате инцидента правоохранители остались живы.
Ранее стало известно, что три дрона ВСУ атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции.