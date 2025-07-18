В США приняли закон, наносящий удар по их союзникам во всем мире

Ранее, 17 июля, законопроект был поддержан и в сенате. Как указывает телеканал C-SPAN, за аннулирование расходов проголосовал 51 сенатор, против — 48. Законопроект предусматривал сокращение финансовой поддержки как для иностранных программ, так и для национальных общественных вещателей. По информации CNN, окончательное решение по этому вопросу ожидалось от палаты представителей к 18 июля.