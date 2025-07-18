В США приняли закон, наносящий удар по их союзникам во всем мире

Палата представителей США одобрила запрос об аннулировании госрасходов.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов, ранее заложенных на поддержку зарубежной помощи, а также финансирование общественных вещателей NPR и PBS. Информацию об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Палата одобрила пакет сокращений на девять миллиардов долларов, включая чудовищные расходы на NPR и общественное вещание… Это масштабно!» — написал Трамп в своем telegram-канале. Согласно данным голосования, 216 членов палаты высказались за отмену расходов, 213 — против. Теперь документ направлен президенту Штатов для подписания.
Ранее, 17 июля, законопроект был поддержан и в сенате. Как указывает телеканал C-SPAN, за аннулирование расходов проголосовал 51 сенатор, против — 48. Законопроект предусматривал сокращение финансовой поддержки как для иностранных программ, так и для национальных общественных вещателей. По информации CNN, окончательное решение по этому вопросу ожидалось от палаты представителей к 18 июля.