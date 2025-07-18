Силовики задержали на границе мужчину, пытавшегося ввезти в страну почти 900 ювелирных изделий

Мужчина был остановлен и проверен на таможенном посту «Водил авто» при пересечении границы из Кыргызстана в Ферганскую область. В ходе досмотра выяснилось, что он спрятал под одеждой 859 ювелирных изделий и одни наручные часы.
Согласно заключению экспертов, изделия были изготовлены из золота и украшены бриллиантами. Общий вес составил 4 кг 155 граммов, а оценочная стоимость — 5 миллиардов 213 миллионов сумов.
В ходе расследования выяснилось, что драгоценности были доставлены из Турции в Кыргызстан примерно 10 торговцами из Андижанской и Ферганской областей. Задержанный должен был за вознаграждение в 400 долларов провезти их через границу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2, пункту «а» статьи 182 Уголовного кодекса Узбекистана — «Контрабанда». В настоящее время продолжается следствие, устанавливаются личности владельцев ценных изделий.