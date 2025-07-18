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Силовики задержали на границе мужчину, пытавшегося ввезти в страну почти 900 ювелирных изделий

Vaib.uz (Узбекистан. 18 июля). На границе с Кыргызстаном пресечена попытка крупной контрабанды: сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана по Андижанской и Ферганской областям задержали 33-летнего жителя Андижана, который пытался незаконно ввезти в страну почти 900 ювелирных изделий.

Мужчина был остановлен и проверен на таможенном посту «Водил авто» при пересечении границы из Кыргызстана в Ферганскую область. В ходе досмотра выяснилось, что он спрятал под одеждой 859 ювелирных изделий и одни наручные часы.

Согласно заключению экспертов, изделия были изготовлены из золота и украшены бриллиантами. Общий вес составил 4 кг 155 граммов, а оценочная стоимость — 5 миллиардов 213 миллионов сумов.

В ходе расследования выяснилось, что драгоценности были доставлены из Турции в Кыргызстан примерно 10 торговцами из Андижанской и Ферганской областей. Задержанный должен был за вознаграждение в 400 долларов провезти их через границу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2, пункту «а» статьи 182 Уголовного кодекса Узбекистана — «Контрабанда». В настоящее время продолжается следствие, устанавливаются личности владельцев ценных изделий.