В Самаре заведующая детсадом присвоила более 1 миллиона рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела о присвоении бывшей заведующей детским садом зарплат сотрудников.
По версии следствия, с февраля 2023 года по февраль 2024 года заведующая, используя свое служебное положение, незаконно перечислила на свой банковский счет более одного миллиона рублей бюджетных денег, предназначенных для выплаты заработной платы работникам детского сада.
Благодаря следствию обвиняемая полностью возместила причинённый ущерб.
Теперь женщине предстоит предстать перед судом, сообщили в следственном управлении региона.
Ей может грозить до десяти лет колонии.