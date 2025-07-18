Ущерб от разлива дизтоплива в Енисее достиг 1,2 миллиарда рублей

Вскоре после происшествия в Енисейском и Казачинском районах, а также в Лесосибирске был введён режим ЧС муниципального уровня. Ранее сообщалось, что в отдельных пробах воды фиксировалось превышение ПДК нефтепродуктов в 14−40 раз. 6 июля аварийное судно было отбуксировано в село Галанино для проведения ремонтных работ. По факту происшествия возбуждено два уголовных и пять административных производств.