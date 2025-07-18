Ущерб от разлива дизтоплива в Енисее достиг 1,2 миллиарда рублей

Экологический ущерб от аварии на Енисее, в результате которой произошёл разлив нефтепродуктов, составил 1,2 миллиарда рублей. Установлено, что в результате инцидента, произошедшего 8 июня, в водную артерию попало 79,3 тонны дизельного топлива. Виновником ЧП признано Обь-Иртышское речное пароходство.
В отношении компании-перевозчика уже составлены административные протоколы с возможным наложением штрафных санкций до 380 тысяч рублей. Судовладельцу предоставлен месячный срок для компенсации причинённого экологического вреда. При отказе от добровольного возмещения министерство намерено обратиться в суд.
Согласно последним данным мониторинга, текущие показатели содержания нефтепродуктов в воде Енисея не превышают предельно допустимых концентраций. Напомним, что инцидент произошёл при буксировке барж, когда теплоход получил пробоину и повреждение рулевого управления, что привело к его вынужденной остановке у берега. В результате произошла утечка горючего.
Вскоре после происшествия в Енисейском и Казачинском районах, а также в Лесосибирске был введён режим ЧС муниципального уровня. Ранее сообщалось, что в отдельных пробах воды фиксировалось превышение ПДК нефтепродуктов в 14−40 раз. 6 июля аварийное судно было отбуксировано в село Галанино для проведения ремонтных работ. По факту происшествия возбуждено два уголовных и пять административных производств.
Как раннее писал «МК в Красноярске», успешно завершена ликвидация разлива дизельного топлива на Енисее в Казачинском районе. Напомним, инцидент произошел 8 июня, когда судно-толкач получило пробоину и село на мель, что привело к утечке около 30 тонн дизельного топлива в реку.